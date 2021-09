Atalanta-Fiorentina, lo studio dei dati. Le ragioni di questa «partenza zoppa» e l’Index che agita: non ci siamo ancora

P er migliorare i piazzamenti ottenuti nelle ultime due stagioni, all’Atalanta di Gasperini sarebbe servita una partenza diversa. Da quando il tecnico di Grugliasco siede sulla panchina dei nerazzurri, gli avvii di campionato sono quasi sempre stati problematici. Di comune, queste partenze zoppe hanno avuto i pesanti carichi di lavoro e la conseguente mancanza di lucidità come leitmotiv. Condizione ancora approssimativa e non omogenea, che attanaglia la formazione orobica anche quest’anno e che per molti nerazzurri è parsa evidente anche nella gara contro la Fiorentina. Oltre a questo, gli impegni delle nazionali stanno incidendo oltre misura. Nella prima parte della preparazione, Gasperini ha dovuto lavorare solo con una piccola parte della rosa, mentre i giocatori impegnati nei tornei internazionali giungevano scaglionati in quel di Zingonia. Alcuni di loro (Malinovskyi ad esempio) si sono presentati anche infortunati o non in perfette condizioni fisiche. Dopo solo due giornate di campionato, mezza squadra ha dovuto nuovamente lasciare Bergamo per nuovi impegni con le nazionali impegnate nelle qualificazioni ai mondiali. Per tutti loro, tante gare ravvicinate con una preparazione ancora approssimativa nelle gambe. E ora la situazione non potrà certo migliorare visto il calendario fitto di impegni che attende l’Atalanta. Oltre a tutto ciò, stanno pesando su questo avvio incerto gli infortuni di Hateboer, Zapata prima, e Muriel ora, oltre all’assenza dell’equilibratore de Roon in mezzo al campo.