Atalanta, i dati della pressione dicono che Gasp sta tentando di tornare al «suo» calcio (senza Gomez). Numeri e analisi

L a prima parte della stagione nerazzurra si è conclusa, mandando in archivio 13 giornate di campionato e 6 partite di Champions League. Per l’Atalanta di Gasperini il bilancio è sicuramente positivo, costellato dagli scintillanti successi di Liverpool ed Amsterdam, anche se non si possono scordare alcuni passaggi a vuoto, che per diverse settimane hanno fatto parlare di «equilibri tattici» da ritrovare. In una stagione del tutto particolare, fatta di impegni ravvicinati e contro avversarie di assoluto valore, la squadra di Gasperini ha avuto alti e bassi, anche all’interno della stessa partita. Questa situazione si è peraltro replicata anche nei 5 maggiori campionati europei, con le big che sono spesso incappate in scivoloni contro avversarie di più modesto valore.