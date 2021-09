Atalanta, i dati di InStat condannano Miranchuk: ha sprecato l’occasione concessa da Gasp. Tutte le classifiche

P rima sconfitta stagionale per l’Atalanta di Gasperini. In casa, contro la Fiorentina, in una partita non semplice, in cui i nerazzurri sono sembrati comunque in crescita rispetto a prima della sosta. Cos’è mancato? Chi ha fatto bene? Chi ha fatto male? È il momento di analizzare tutti i numeri, positivi e negativi. Partiamo, come sempre, dai duelli. Anche questa settimana va elogiato José Luis Palomino, il migliore senza ombra di dubbio in fase difensiva: 21 duelli affrontati, 14 vinti e 7 persi, anche contro Vlahovic, uno dei migliori centravanti del nostro campionato. Bene anche Freuler a centrocampo, 8 vinti e 4 persi. Bilancio positivo più o meno per tutti, ma balza all’occhio il dato di Miranchuk: 3 duelli vinti, 8 duelli persi. Così non va, ma ne parleremo anche più avanti. Nuovo elogio per Palomino nel grafico relativo ai palloni recuperati. Addirittura 16, più del doppio rispetto ai 7 di Toloi, più del triplo rispetto ai 5 di Gosens e Pessina, che in questa classifica arrivano subito dopo l’argentino. Più in difficoltà Djimsiti, come nei duelli, arrivato probabilmente stanco dagli impegni con la nazionale albanese.