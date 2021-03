Atalanta, i dati di Muriel lo incoronano: 2° cannoniere senza rigori, ma re del resto: media gol/minuti e tasso di difficoltà

U n altro splendido gol di Luis Muriel. L’ennesimo. Spalle alla porta, il colombiano raccoglie l’ottima sponda di Gosens, esce dall’area di rigore, uno sguardo e poi una carezza al pallone, che termina inesorabilmente all’incrocio dei pali. Due a zero e partita in ghiaccio. È impressionante la capacità del colombiano di segnare gol molto difficili, con grande naturalezza. Fa sembrare tutto semplice, quando semplice non è. E i gol diventano sempre di più: escludendo i calci di rigore, Muriel è ormai a quota 15 in campionato, secondo dietro a Cristiano Ronaldo, a quota 16, ma con quasi il doppio dei minuti giocati.

Abbiamo stilato la classifica dei migliori dieci marcatori della Serie A, escludendo i calci di rigore. Alla graduatoria abbiamo aggiunto qualche dato in più, per capire quanti sono in base agli xG prodotti (anche questi rigori esclusi), e ai minuti giocati. E per scoprire quali sono i giocatori che segnano più gol difficili, da un basso valore di xG: l’ultima colonna a destra mostra il numero di gol segnati con un valore di xG minore di 0,1, cioè tiri che hanno meno del 10 % di possibilità di trasformarsi in gol.