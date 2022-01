Atalanta, i dati spiegano cosa si perde con l’addio di Gosens: terzino che ora sa attaccare. Video: i suoi gol nerazzurri

P oteva il calciomercato non regalarci una sorpresa nell’ultima settimana delle trattative invernali? Non poteva, ovviamente. Ci siamo: Robin Gosens è sempre più vicino a diventare un giocatore dell’Inter. Poco da dire sulla scelta del calciatore, che va vicino a raddoppiare il suo stipendio. In più sceglie di restare in Italia, dove da poco è nato il suo primogenito, andando a giocare nella squadra campione in carica e sempre più in corsa per ripetersi il prossimo maggio.