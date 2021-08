Atalanta, il database di Corner dopo il match col Bologna. Tra duelli e occasioni, Gosens cresce. Classifiche interattive

T orna l’analisi dei numeri, per capire meglio le prestazioni individuali del pareggio di sabato contro il Bologna. Qualcosa è mancato e lo vedremo nei numeri, ma ci sono tante prestazioni positive da sottolineare. Come sempre si parte dai dati difensivi, per passare a quelli in fase d’impostazione e poi offensivi, fino all’InStat Index, che vuole dare un “voto” statistico ad ogni singolo giocatore. Partiamo dai duelli e ci fermiamo alla prima riga. Il giocatore ad averne affrontati di più è Luis Muriel: ben 24, di cui 10 vinti e 12 persi. Un dato che mostra la difficoltà del colombiano nel fare a sportellate con i difensori avversari. Non è il suo ruolo, vien da dire, per quel tipo di lavoro c’è Duvan Zapata, che è mancato tanto all’Atalanta in queste prime due partite. Stesso discorso per Ilicic, che ne ha vinti 5 e persi 9. Positivi, invece, i numeri del reparto difensivo: 12 vinti e 7 persi per Palomino, 10 vinti e 3 persi per Djimsiti, 5 vinti e 1 perso per Toloi. Nel complesso il migliore è probabilmente Robin Gosens, che chiude con 11 duelli vinti su 16 affrontati.