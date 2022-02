Atalanta, il guaio di Zapata/1. I dati della partita col Cagliari, le prime indicazioni su Boga e (purtroppo) Muriel

Classe 1970, appassionato di sport in generale, di calcio in particolare. Affascinato da sempre dalle statistiche legate allo sport. Allenatore di basket FIP e…

G asperini ha commentato con queste parole la deludente prestazione dei nerazzurri contro il Cagliari: “Abbiamo fatto un primo tempo dove abbiamo giocato nella loro metà campo ma costruendo con mediocrità. Non ci hanno mai impensierito, ma noi abbiamo fatto troppo poco in conclusione e negli ultimi passaggi. Nel secondo tempo l’espulsione di Musso ci ha fatto perdere le misure e le distanze. Abbiamo dimostrato di avere problemi in diversi ruoli, rimettendo la testa a posto per ricostruire il campionato. Quella di oggi è stata una squadra brutta”. Partiamo proprio dall’ultima frase di Mr Gasperini, ovvero: “Quella di oggi è stata proprio una brutta squadra”. Per completare la frase del tecnico aggiungeremmo: ”la peggior Atalanta della stagione”.