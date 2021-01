Atalanta, il nuovo equilibrio nel rapporto tra gol e xG. Il confronto col passato è un certificato: la squadra sta migliorando

T re vittorie su tre nel 2021 dell’Atalanta, contro tre avversari di diversa caratura non è cambiato nulla: in campo, per larghi tratti, si è vista in campo solo la squadra di Gasperini. Travolgente in fase offensiva, attenta in fase difensiva. A parlare sono i numeri di questo inizio dell’anno: dodici i gol segnati, solo due quelli subiti. Risultati che hanno permesso ai nerazzurri di risalire in classifica, di confermarsi tra le squadre che lotteranno per entrare tra le prime quattro, per qualificarsi alla Champions League. E sarebbe incredibile centrare questo traguardo per la terza stagione consecutiva. Com’è stato possibile? Con una crescita della squadra nel corso del girone d’andata, soprattutto tra dicembre e gennaio. In avanti, dove l’Atalanta è tornata a segnare parecchio e con continuità, ma soprattutto dietro, dove ha iniziato a concedere sempre meno agli avversari, grazie alla crescita dei quattro “titolari” a disposizione di Gasperini: Romero, Djimsiti, Toloi e Palomino. L’analisi di oggi tratta proprio questo tema, come suggerito dagli utenti del gruppo Facebook di Corner. Il rapporto tra gol fatti e xG prodotti, tra gol subiti e xG concessi agli avversari. Nella grafica abbiamo messo in evidenza i numeri raccolti in queste statistiche (media per partita) nelle stagioni 2018/2019 e 2019/2020, due annate in cui l’Atalanta ha chiuso al terzo posto, con l’evoluzione dei numeri in media del campionato in corso, mese dopo mese.