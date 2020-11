Atalanta, il punto statistico con 9 classifiche. La discesa dell’attacco, la crescita della difesa: ecco tutti i dati

U n’altra giornata di campionato trascorsa, all’insegna di risultati più o meno sorprendenti. Sicuramente lo è il pareggio dell’Atalanta sul campo dello Spezia, un’occasione persa per recuperare qualche punto e tenere il passo nei confronti delle dirette concorrenti. Anche perché Lazio, Juventus, Inter, Roma e Milan nel weekend hanno vinto, mentre solo il Napoli è stato sconfitto, nello scontro diretto con i rossoneri. Insomma, due punti persi, ma la classifica è corta e il campionato lunghissimo. Torna quindi la nostra analisi dell’evoluzione dei numeri in media delle sette più forti squadre del campionato, anche se ci sarà da valutare nelle prossime settimane il Sassuolo di De Zerbi, ormai stabilmente secondo in classifica. Partiamo come sempre dai tiri in porta subiti e qui c’è la prima sorpresa: con 2,7, la Juventus si prende la prima posizione a scapito del Napoli, che raggiunge quota 3,6. Al terzo posto c’è sempre l’Inter, con 4,1, mentre sale al quarto la Roma, con 4,6. I giallorossi superano il Milan, scivolati a 4,8, chiudono la classifica Atalanta (5,3, in miglioramento da quattro giornate consecutive) e la Lazio (5,9, in peggioramento).