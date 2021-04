Atalanta, il punto statistico e il confronto con le big. I dati fotografano l’equilibrio della volata finale (occhio al Napoli...)

T ornano su Corner le statistiche della Serie A, l’analisi dei numeri ottenuti in media per partita dalle sette squadre più forti del campionato. Tutto per capire dove si posiziona l’Atalanta, dove sta calando e dove sta migliorando, per essere pronti allo sprint finale in cui i nerazzurri faranno di tutto per portare a casa, anche quest’anno, la qualificazione alla Champions League. Partiamo come al solito dai dati difensivi e quindi dai tiri in porta subiti. Ci sono tre squadre al primo posto, che ne incassano 3,3 a partita: Napoli, Inter e Atalanta. I nerazzurri hanno appena superato la Juventus, scesa a 3,5. Primi quattro posti consolidati, più indietro le altre: 4,3 il Milan, 4,4 la Roma, 4,5 la Lazio.