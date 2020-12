Atalanta, il punto statistico. La difesa migliora, e ora crescono i dati dell’attacco. Ecco le 9 classifiche delle big di A

U n’altra giornata di Serie A è passata, una sola ne manca per concludere uno stranissimo 2020. Torna il nostro viaggio dentro i numeri del nostro campionato, per capire dove l’Atalanta sta facendo meglio delle rivali e dove, invece, ha bisogno di migliorare. Per i nuovi abbonati: stiamo analizzando l’evoluzione dei numeri in media delle sette squadre più forti della Serie A, le sette che si sono qualificate - nella scorsa stagione - alle coppe europee. Abbiamo preso nove statistiche fondamentali, per analizzare il rendimento tra fase difensiva, d’impostazione e offensiva.

Per quanto riguarda la retroguardia, è il Napoli a confermarsi come miglior squadra del campionato. Solo 2,8 tiri subiti di media a partita. Peggiora la Juve, che proprio nelle ultime giornate ha perso il primo posto, scendendo a 3,3. Migliora l’Inter, che rimane terza a 3,9, mentre è stabile il dato del Milan, quarto a 4,4. L’Atalanta, a 4,8, guadagna una posizione sulla Roma, che scende a 5. Ultimissima la Lazio a quota 5,5.