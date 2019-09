Atalanta, il segreto della vittoria contro la Roma in un dato: ecco il Rating

«P rimi su ogni pallone». Se n’è subito reso conto Gian Piero Gasperini al termine della partita contro la Roma. La sua Atalanta ha avuto una marcia in più e anche i numeri lo dimostrano. Soprattutto quelli dei recuperi, un dato molto indicativo della prestazione nerazzurra e che in questa occasione risulta decisivo nella classifica del «Rating» contro i giallorossi di Fonseca. Una vittoria costruita con pazienza e determinazione, lottando su ogni palla.

I recuperi, dicevamo: per la prima volta in questa stagione tutti i giocatori ne hanno messo a segno almeno uno, con una distribuzione capillare in ogni zona del campo a dimostrazione della pressione che ha mandato in crisi gli avversari soprattutto nel secondo tempo. L’unico che è a quota zero, giustificata, è Pasalic che ha giocato solo gli ultimi cinque minuti. Per il resto, numeri molto alti con i picchi di Palomino (26 recuperi in 95 minuti di gioco) e dei compagni di reparto Toloi (16) e Kjaer (16). A proposito del centrale danese, l’ottimo esordio viene confermato anche dall’alto numero di palle giocate, ben 61, e dai passaggi riusciti, 49, quasi a livello di un centrocampista.