Atalanta, il vademecum per affrontare la Lazio (e magari colpirla). Inzaghi e la «fissa» per il gioco verticale

N el recupero della prima giornata l’Atalanta affronterà all’Olimpico la Lazio di Filippo Inzaghi. La gara contro i bianco celesti (recupero della prima giornata di campionato), rimetterà le due squadre al pari delle altre formazioni di A. Per i biancocelesti, il debutto stagionale, è avvenuto sabato scorso sul campo del Cagliari. La squadra di Inzaghi è uscita vittoriosa per 2-0 (reti di Lazzari al 4° minuto ed Immobile al 74° minuto), affidandosi nell’undici di partenza ai veterani già in rosa dalla passata stagione. L’acquisto più oneroso ed atteso dell’estate, Vedat Muriqi è rimasto fermo ai box per la positività riscontrata ai test per il coronavirus, mentre c’è stata solo panchina per il portiere veterano Pepe Reina. L’altro arrivo estivo di una certa rilevanza, il centrocampista difensivo argentino Gonzalo Escalante, svincolatosi dall’Eibar, ha trovato spazio per una trentina di minuti, nel finale di gara, sostituendo Lucas Leiva. Vediamo ora come l’Atalanta potrà affrontare la Lazio dal punto di vista tattico.