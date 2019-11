Atalanta in 10 e penalizzata. Ma grafiche e campetti spiegano la tattica vincente di Maran

P er analizzare la gara tra Atalanta e Cagliari non si può prescindere dall’episodio che ha pesantemente condizionato la partita. E’ il minuto 39 del primo tempo ed il Cagliari è in vantaggio (meritatamente) da 7 minuti. Ilicic e Lykogiannis inseguono un pallone (probabilmente destinato ad uscire) sul lato destro del campo. Si sgomitano fino ad oltre la linea laterale, poi il cagliaritano (già ammonito) affonda una gomitata allo sloveno che reagisce scalciando. L’arbitro Abisso estrae il rosso diretto per Ilicic e grazia inspiegabilmente (il Var?) la gomitata del rossoblu. Atalanta resta sotto di un gol ed in dieci per i 60 minuti restanti. Oltre a questo episodio, l’arbitro Abisso si è reso protagonista di alcuni gialli e chiamate quantomeno discutibili, ed è sembrato voler ergersi a vero protagonista della gara. Possono sicuramente capitare giornate storte e Abisso l’ha avuta in pieno. In parità numerica avremmo assistito sicuramente ad un’altra gara, probabilmente equilibrata, perché il Cagliari di Maran è una squadra tecnicamente molto buona ed equilibrata sul campo, che si è poi dimostrata in grado di giocare sugli squilibri della squadra di Gasperini e di approfittarne. Vediamo come.