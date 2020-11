Atalanta, in un dato della match analysis l’abisso col Liverpool: in mezz’ora 60 palle perse contro 85% di precisione

T erza gara di Champions League in poco più di due settimane per l’Atalanta di Gasperini. L’avversario di turno era il Liverpool di Jurgen Klopp, una delle super potenze d’Europa. La massima competizione Europea offre gare di spessore ad ogni turno, con margini ristretti per recuperare eventuali passi falsi. Per questo motivo quella contro i reds era una sfida da non sbagliare, anche se tra la formazione di Gasperini (1818 punti ELO) e quella di Klopp (1987 punti Elo e seconda forza d’Europa) vi è un divario tecnico evidente, accentuato dalle assenze importantissime di de Roon e Gosens, che sono giocatori fondamentali per la formazione di Gasperini.