Atalanta-Inter, la match analysis: nei dati l’equilibrio e la «nuova prudenza» di Gasp (ma anche quella di Conte)

Q uella tra Atalanta ed Inter era una sfida che proponeva due formazioni con più di un problema ed alla ricerca di risposte dal campo. Entrambe le squadre dovevano rimediare ad alcune gare giocate con una fase di non possesso poco equilibrata e con troppi gol concessi alle avversarie. Problemi comuni per entrambe gli allenatori, anche per quanto riguardava la lista degli indisponibili. Infermeria piena per l’Atalanta, che doveva rinunciare a Gosens, de Roon, Caldara, Piccini e Carnesecchi. La formazione di Conte invece, doveva rinunciare a Lukaku, Sensi e Vecino.