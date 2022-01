Atalanta-Inter, match analysis. In pressione ma senza scoprirsi: così Gasp ha sfornato la partita perfetta

Assenze troppo pesanti perché non condizionassero una sfida già di per se complicata, e che non hanno consentito a Gasperini di avere nemmeno troppe soluzioni in panchina, con i soli Sportiello, Miranchuk, Zappacosta e Piccoli (questi ultimi due non in perfette condizioni), appartenenti alla rosa della prima squadra.Per il resto, in panchina oltre al terzo portiere Rossi, 4 giovani provenienti dal settore giovanile (Scalvini, Zuccon, Cittadini e Panada). Nonostante tutto questo, chi è sceso in campo ha dato vita ad una prestazione di assoluto valore, premiata con il pareggio.