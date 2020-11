Atalanta-Inter, preview tattica: tra Gasp e Conte la sfida dei duelli individuali. L’incognita condizione fisica

L’ Atalanta di Gasperini, dopo la cinquina rimediata martedì scorso in Champions League, è chiamata a rialzarsi prontamente in campionato. L’avversario di turno però, non è sicuramente tra i più abbordabili. I nerazzurri saranno difatti protagonisti del big match di oggi al «Gewiss» contro l’Inter di Antonio Conte. Entrambe le squadre non vivono il loro momento migliore. Altalenante in campionato il rendimento degli uomini di Gasperini, capaci di 4 vittorie e 2 sconfitte, ma che hanno evidenziato qualche problema ad avere la stessa intensità delle passate stagioni. A soffrire di più di questa situazione è soprattutto la fase difensiva. Tra partite di Champions League e campionato, i nerazzurri hanno incassato 2,22 gol a partita.