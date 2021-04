Atalanta-Juventus, match analysis. Partita equilibrata, ma i dati non mentono: Gasp ha battuto Pirlo nella ripresa

N ella sfida Champions tra Atalanta e Juventus, Gasperini è tornato al “vecchio” ed iper collaudato sistema di gioco. I nerazzurri si sono schierati con la difesa a tre e due esterni a tutto campo per fronteggiare il 4-4-2 di Pirlo. Per stessa ammissione di Gasperini nel post partita, i nerazzurri hanno adottato questo schieramento un po’ pensando alla corsia di sinistra dei bianconeri occupata da Chiesa, e un po’ per compensare l’assenza di Romero, il “più importante” dei difensori nerazzurri quando si difende a quattro. I nerazzurri sono così riusciti nell’impresa di battere i bianconeri (non succedeva da vent’anni) al termine di una gara giocata con molta attenzione da entrambe le formazioni.