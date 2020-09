Atalanta, Karsdorp ha tutto per seguire le orme di Castagne: fisico, piedi, e prezzo (anche sei tanti storcono il naso)

P artiamo da una constatazione: il popolo atalantino ha accolto con indifferenza, se non addirittura con delusione, l’arrivo del terzino destro Rick Karsdorp, giunto a Bergamo sotto traccia e destinato a colmare il vuoto lasciato su quella fascia dalla partenza (per certi versi inaspettata) del belga Timothy Castagne. Difficile comprendere tanto scetticismo, se non per il fatto che forse, il modo di “immaginare” il mercato da parte dei tifosi nerazzurri si è dissociato da quello della dirigenza orobica, soprattutto nelle ultime stagioni. I tanti successi ottenuti dal club di Percassi, ha evidentemente creato eccessive aspettative. Sartori ed il suo staff, hanno invece rimpiazzato il giocatore belga con l’olandese Rick Karsdorp, in un operazione in perfetto “stile Atalanta”. Il giocatore arriva a Bergamo con la modalità del prestito e obbligo di riscatto fissato a 7 milioni di euro, condizionato dal raggiungimento del 60% di presenze complessive. Operazione in perfetto stile Atalanta, l’abbiamo definita qualche riga sopra, per il fatto che si utilizzano parte dei soldi ricavati dalla cessione di Castagne, reinvestendoli su un profilo interessantissimo, trascurato dal mercato per i guai fisici che hanno condizionato le ultime tre stagioni dell’olandese.