Atalanta, la crescita di Miranchuk e il «momento» di Ilicic: i dati a confronto e la discussione aperta sul futuro

L’A talanta ha rispettato i favori del pronostico ed ha battuto il Venezia di Zanetti nella prima sfida degli ottavi di finale della Coppa Italia. Soprattutto per merito dei lagunari, che non hanno mai rinunciato a giocare in favore di un assetto che avrebbe potuto essere più speculativo, la gara si è mantenuta aperta fino a pochi minuti dal termine.