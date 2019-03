Atalanta, la difesa ai raggi X. Troppi gol subiti rispetto alle occasioni concesse

L a scorsa stagione dopo 28 giornate l’Atalanta aveva incassato 33 reti (1,17 reti subite di media a gara) e segnate 39, che le garantivano l’ottava posizione in classifica con 41 punti. Quest’anno, la squadra orobica ha incassato 39 reti (1,39 reti subite di media a partita), che a fronte delle 57 reti segnate le garantiscono la settima posizione in classifica con 45 punti. Analizzato in questo modo, il peggioramento del rendimento difensivo non può certo preoccupare. Le 6 reti subite in più non hanno influenzato il tabellino per quanto riguarda le partite vinte, che sono 13 contro le 11 della stagione precedente e nemmeno le partite perse che sono 9 come quelle della scorsa stagione.