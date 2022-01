Atalanta, l’addio di Gosens e il futuro: cosa cambia con Lazzari, Cambiaso o nessuno dei due (dato che Boga arriva)

In casa nerazzurra, dopo la cessione dell’esterno sinistro Robin Gosens all’Inter, pare (nessuno ha certezze tranne chi sigla i contratti) che il club orobico si consideri “a posto” con l’attuale rosa, giudicata completa ed assortita per chiudere la stagione in corso. Certo, la cessione del tedesco è stata sicuramente una boccata d’ossigeno per le casse della società (me ce n’era poi così bisogno?), ma è stata mal digerita da gran parte della tifoseria. Ovviamente, la scarsissima quantità di informazioni che i club moderni lasciano trapelare all’esterno delle stanze in cui vengono prese le decisioni, lascia aperte le porte a infiniti ragionamenti. Tutti possibili, e tutti plausibili. Tra queste si può leggere di tutto o quasi. Si va da quelle in cui il tedesco se n’è voluto andare perché ha ritenuto di essere stato curato male; oppure perché non voleva più rinnovare il contratto e quindi trattenerlo avrebbe voluto dire che lo si sarebbe dovuto “svendere” tra qualche mese; oppure che le allettanti proposte economiche di una “big” lo abbiano fatto cadere in tentazione; fino ad arrivare a quelle strettamente più tecniche, che non lo avrebbero visto più così fondamentale dopo l’arrivo di Boga. Inutile ragionare sulle prime. Quelle motivazioni possono essere strumentalizzate da una parte o dall’altra per giustificare la cessione, e anche se ci perdessimo del tempo, non verremmo a capo di niente. A noi non resta che ragionare sul dato di fatto, che è uno solo: Robin Gosens è un giocatore dell’Inter. Cosa farà dunque ora l’Atalanta? Tornerà sul mercato? Si considererà a posto così? Investirà i soldi incassati su giocatori pronti o su prospetti futuribili?