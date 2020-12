Atalanta, l’analisi dei numeri dell’attacco. Cosa manca soprattutto? I gol da palle inattive. Lo scorso anno 16, finora zero

L a domenica appena conclusa, ci ha regalato una giornata di campionato senza l’Atalanta in campo. I nerazzurri sono stati fermati ad Udine da un diluvio che ha reso impraticabile il terreno di gioco della Dacia Arena. Quando il pallone non rotola, c’è sempre tempo per dare un’occhiata ai dati prodotti dai giocatori di Gasperini in questo avvio di stagione, che in poco più di un mese e mezzo ha visto coinvolta l’Atalanta in ben 14 impegni ufficiali.