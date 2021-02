Atalanta-Lazio, match analysis. Dati impietosi e una formazione senza riferimenti (sì, Gasp ha sbagliato)

A talanta e Lazio si sono ritrovate sul campo quattro giorni dopo la sfida dei quarti di finale di coppa Italia. Sarebbe stato importante per la squadra di Gasperini, non perdere il primo degli scontri diretti che la attendono in questo girone di ritorno, invece la Lazio di Inzaghi è uscita meritatamente vittoriosa dalla sfida del Gewiss Stadium. Il tecnico biancoceleste ha potuto schierare il miglior undici a disposizione, mentre Gasperini ha dovuto rivoluzionare la sua formazione per le pesanti assenze in difesa e sugli esterni. Oltre a questo, il tecnico di Grugliasco ci ha messo del suo, con un undici iniziale che si fa davvero fatica a comprendere.