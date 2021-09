Atalanta, le classifiche dopo Salerno: Palomino cinquina, ancora il migliore. Medie stagionali: Freuler al top. Tutti i dati

S econda vittoria stagionale per l’Atalanta. Sofferta, certo. L’importante è che siano arrivati i tre punti, in una trasferta così complicata. Nuova puntata dell’analisi dei numeri dei giocatori nerazzurri. Con una novità. Nella tabella in alto trovate tutte le statistiche della partita contro la Salernitana, basta cliccare sulle frecce in alto a sinistra per passare da una pagina all’altra. Stessa formula nella tabella in basso, ma con le cifre stagionali in media per partita. Questo per capire non solo cos’è accaduto nell’arco dei novanta minuti, ma per monitorare il rendimento di ogni singolo giocatore nell’arco della stagione. Partiamo dai duelli. Per la quinta partita consecutiva è José Palomino il migliore dei nerazzurri, con 11 duelli vinti (al pari di Toloi) e solo 4 persi (6 per l’italobrasiliano). Subito dietro i difensori si piazza Josip Ilicic, che giocando solo il secondo tempo ne vince 8 e ne perde 7: stupefacente. Lo sloveno si è caricato la squadra sulle spalle, si è messo al centro del gioco dell’Atalanta, confezionando poi l’assist per il gol decisivo di Zapata. Male il colombiano, nei duelli. Ne ha vinti solo 2 e ne ha persi 11, anche per lo stato di solitudine in cui ha dovuto lottare contro la difesa avversaria, soprattutto nel primo tempo. Male anche Pasalic: nessun duello vinto, 5 persi.