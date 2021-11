Atalanta, le classifiche dopo un terzo di stagione. Palomino e Zapata le stelle, nei numeri la crescita di tutta la squadra

U n’altra vittoria in trasferta, un’altra prestazione convincente per l’Atalanta, che porta a casa i tre punti da Cagliari. Qualche brivido nel finale, ma con tutti questi impegni contavano solo i tre punti. Chiuso positivamente il ciclo di sette partite in tre settimane, sapendo che dopo la sosta ne inizierà un altro, ancora più duro, in cui l’obiettivo sarà centrare la qualificazione in Champions League e contemporaneamente difendere il quarto posto in campionato. Veniamo ai numeri, ai dati della partita di sabato sera contro il Cagliari, per scoprire chi sono stati i migliori, parametro per parametro.