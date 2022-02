Atalanta, lo studio dei dati. Ciò che funziona: Boga. Ciò che non funziona: i troppi errori. Da rivedere: Pasalic

L a partita con la Fiorentina ci ha detto che l’Atalanta non è ancora guarita. Certo, si è rimessa in piedi, ha mostrato qualcosa di buono e di meglio a livello di gioco rispetto alla gara sconfortante di domenica scorsa contro il Cagliari, ma a dirla proprio tutta, per chi la vede dagli albori dell’era Gasperini, si ha la sensazione di una squadra che non è più in grado di ribaltare le avversarie che gli si parano davanti. Non basta attaccarsi all’assenza di Zapata per giustificare tutto questo. L’Atalanta ha cambiato pelle negli ultimi due anni in diverse posizioni chiave, ha perso i suoi campioni, e il gioco che esprime, seppur ancora di qualità, non è più incisivo, continuo e tambureggiante come prima.