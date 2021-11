Atalanta, lo studio dei dati conferma: si soffre la pressione, e Malinovskyi più degli altri. Come uscirne? L’utilità di Ilicic

Classe 1970, appassionato di sport in generale, di calcio in particolare. Affascinato da sempre dalle statistiche legate allo sport. Allenatore di basket FIP e…

L’ A talanta di Gasperini aveva l’obbligo di fare almeno un risultato positivo nella gara contro Young Boys di Berna, per poter rimanerne in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Così è stato, con il pareggio acciuffato solo nei minuti finali della partita con una splendida punizione di Muriel. La gara disputata al Wankdorf si è però rivelata decisamente più dura di quanto ci si potesse attendere, con i nerazzurri che non hanno saputo gestire un doppio vantaggio, e alla fine si sono trovati addirittura a dover rincorrere.