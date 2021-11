Atalanta, lo studio dei dati è «dedicato» a Mazzarri: altro che pareggio. I cambi di modulo, Gasp e una squadra camaleonte

C on quella di Cagliari, Gasperini ha ottenuto la sua 200ª vittoria in A, mentre l’Atalanta con 22 punti si è riportata in quarta posizione in classifica. Come abbiamo sottolineato nella prima parte di questa analisi, il risultato finale della partita è stato bugiardo. L ’Atalanta avrebbe meritato sicuramente di vincere con una rete di scarto in più, per la straripante mole di occasioni create. 21 tiri complessivi (11 nel primo tempo è 10 nella ripresa), con 3.54 xG prodotti. I nerazzurri sono arrivati con impressionante continuità dentro l’area rigore cagliaritana, tanto da concludere per 18 volte all’interno dei 16 metri. Ne è derivata una pericolosità media per tiro molto alta e pari a 1.68 xG (1.24 quella media stagionale). Si è però abbassato il tasso di conversione, sceso al 10.5% contro il 28% di media stagionale. Sono serviti ben 1.77 xG ai nerazzurri per segnare una rete. Quando una squadra sviluppa questo tipo di statistiche, è quasi certo che non riesca a mettere a distanza di sicurezza il proprio avversario e soffra nel finale di partita. L’Atalanta ha dato comunque vita ad una prestazione importante e non scontata. La squadra è arrivata alla sfida contro i rossoblu dopo un ciclo intenso di partite, nelle quali Gasperini ha dovuto rinunciare alle turnazioni per via dei molti infortuni.