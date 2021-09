Atalanta, lo studio dei dati incorona Malinovskyi e «rimanda» Demiral: finora un grave errore a partita

N ell’impegnativa uscita di sabato sera, l’Atalanta ha pareggiato sul campo dei campioni d’Italia dell’Inter. Un punto, che oltre a far crescere l’autostima dei giocatori di Gasperini, mantiene l’Atalanta in striscia positiva prima della sfida di Champions League di martedì sera contro lo Young Boys. Un punto che però come sappiamo, ha lasciato dell’amaro in bocca per via del gol annullato dal VAR nel finale di gara. Decisione questa comunque ineccepibile. Prima di addentrarci nello studio dei numeri, tipico di questa seconda parte di analisi, vogliamo partire da una situazione che si è ripetuta nei primi minuti di partita e che ha creato diversi problemi ai nerazzurri. L’Atalanta ha iniziato la partita pressando la costruzione bassa dell’Inter. Come capita spesso negli avvii di gara, non sempre i giocatori hanno i giusti sincronismi che rendono efficace questo tipo di soluzione. Così è avvenuto anche sabato sera, dove la formazione di Inzaghi ha (nei primi cinque minuti e fino all’azione che l’ha portata in vantaggio) scavallato costantemente la prima linea di pressione nerazzurra, mettendo in crisi l’assetto difensivo dei bergamaschi. La clip proposta sotto ce ne fornisce un chiaro esempio.