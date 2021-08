Atalanta, lo studio dei dati. La squadra cresce ma la sua pericolosità resta lontanissima dalle medie storiche

Risale (lentamente) l’index di squadra

Da quando Gasperini siede sulla panchina dei nerazzurri, siamo abituati a vedere partenze che in gergo vengono definite con il “freno a mano tirato”. In queste sei stagioni, l’Atalanta non è mai stata brillante tra agosto e l’inizio di settembre, ed anche quest’anno sembra non fare eccezione. Il rendimento complessivo della formazione di Gasperini ha però cominciato la sua lenta ascesa per quanto riguarda l’Index di squadra. Delle quattro partite stagionali coperte dall’analisi dei dati di Instat, quella contro il Bologna (281) fa segnare un ulteriore progresso generale rispetto alle gare giocate contro il West Ham (259), la Juventus (265) ed il Torino (278).