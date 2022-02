Atalanta, lo studio dei dati. Ora mancherà anche Muriel. Svincolati? No, meglio Boga e Pasalic, ecco perché

I l giovedì di Europa League ha riportato il sorriso in casa nerazzurra. Il bilancio tra le notizie positive e quelle negative di serata, pende leggermente a favore delle prime. Solo leggermente , perché ad una bella serata di calcio culminata con la vittoria della squadra di Gasperini, si deve però registrare l’ennesimo infortunio in casa nerazzurra. Questa volta a fermarsi è Muriel, e non è assolutamente una bella notizia in vista del delicato impegno di Firenze e dei successivi. Se si vuole però vedere il bicchiere mezzo pieno, l’attaccante colombiano nelle sue ultime uscite era parso molto lontano rispetto agli standard di rendimento a cui ci aveva abituato. Inoltre, proprio nella serata di giovedì, la squadra ha reagito ed ha mostrato molte “cose interessanti” nella seconda frazione di gioco, quando Luis aveva già abbandonato il campo. Si assottigliano dunque sempre di più le alternative in attacco per i nerazzurri, ma i dati delle ultime tre uscite ci inducono ad essere comunque ottimisti per il futuro.