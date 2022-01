Classe 1970, appassionato di sport in generale, di calcio in particolare. Affascinato da sempre dalle statistiche legate allo sport. Allenatore di basket FIP e…

L’A talanta ha con ogni probabilità archiviato con due pareggi il periodo più complicato della stagione. A memoria, non ricordiamo due giornate consecutive di campionato con così tanti problemi di formazione, dovuti all’accavallarsi di diverse problematiche. Tra squalificati, infortunati, lungo degenti e soprattutto positivi al Covid, l’Atalanta è riuscita comunque ad azzerare gli attacchi di Inter e Lazio, non certo due squadrette da niente. Ma l’Atalanta non si è limitata a difendersi.