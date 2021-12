Atalanta, lo studio dei dati promuove Hateboer: al rientro subito l’intesa con Ilicic e percentuali di grande livello

Classe 1970, appassionato di sport in generale, di calcio in particolare. Affascinato da sempre dalle statistiche legate allo sport. Allenatore di basket FIP e…

L’ Atalanta ha facilmente archiviato con una vittoria la sfida di campionato che l’ha vista opposta al Venezia di Zanetti. La differenza tecnica tra le due squadre è stata visibile sin dai primi minuti, nonostante Gasperini abbia fatto riposare parecchi dei suoi “titolarissimi” ad inizio gara. La marcata differenza tra le due formazioni, era intuibile dal confronto delle medie stagionali dell’Index, che deponeva nettamente a favore dei nerazzurri: 278 punti per l’Atalanta, contro i 240 punti del Venezia. 38 punti di differenza, che per quanto fatto dalle due formazioni nell’arco dei 90 minuti si sono poi dilatati a 58, con l’Atalanta capace di salire fino a 285 punti Index, segnando un risultato superiore alle sue medie stagionali per la quinta volta nelle ultime sei gare. Il Venezia invece ha visto le proprie statistiche comprimersi fino a totalizzare un modesto 227.