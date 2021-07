Atalanta, Maehle va forte a sinistra con la Danimarca, ma nel gioco di Gasp non può succedere: l’analisi spiega perché

Q ualche giorno fa, Carlo Canavesi ha scritto un interessantissimo pezzo che riguardava il rendimento degli otto giocatori atalantini impegnati agli europei. Articolo che potete leggere cliccando QUI . Nei commenti che sono seguiti, Francesco Ronzoni, un nostro assiduo lettore, partendo dall’utilizzo di Maehle in fascia sinistra con la sua Nazionale, con la quale ha già segnato due gol, aveva posto la seguente domanda: «Si potrebbe prefigurare per Maehle un utilizzo a sinistra in sostituzione di Gosens. Oppure il Gasp il quinto a sinistra lo vede solo se è mancino?». L’argomento ci ha stuzzicato, quindi ci abbiamo ragionato sopra ed abbiamo tentato di abbozzare una risposta, nella speranza di soddisfare la richiesta non solo di Francesco, ma di tutti i nostri lettori. Cominciamo da alcune semplici considerazioni, derivate dall’analisi dei movimenti degli esterni alti. Un esterno schierato nella sua posizione «classica» (ovvero piede destro, fascia destra ed il suo opposto) nella sua proiezione offensiva cercherà tendenzialmente di trovare il fondo e crossare. Se servito in velocità e nello spazio, eseguirà questa azione senza perdere un tempo di gioco per aggiustarsi la palla e senza far perdere ritmo al proprio attacco. Inoltre, l’esterno schierato in posizione classica tenderà a mantenere l’ampiezza (concetto caro a Gasperini, sul quale poi torneremo) ed a proporsi e smarcarsi lungo la propria verticale. In Italia, uno tra i primi allenatori a proporre gli esterni (d’attacco) a piede invertito fu Zaccheroni. All’epoca questo utilizzo parve come un’eresia calcistica, ma con il tempo l’idea trovò molti estimatori fino ad affermarsi nelle idee di gioco di gran parte dei tecnici in circolazione. Questa soluzione porta tendenzialmente il giocatore schierato con il piede invertito a cercare il centro del campo per calciare, giocare di sponda con la punta, o servire il taglio.