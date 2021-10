Atalanta-Milan, match analysis. Così Pioli ha battuto Gasp (che, col cambio Pessina-Pezzella, ha fatto un bel guaio)

Classe 1970, appassionato di sport in generale, di calcio in particolare. Affascinato da sempre dalle statistiche legate allo sport. Allenatore di basket FIP e…

P rima della sosta occupata dalle fasi finali di Nation League, l’Atalanta di Gasperini ha dovuto affrontare il temibilissimo Milan di Pioli. Una gara sicuramente impegnativa e che è arrivata alla fine di un ciclo intenso di partite. L’Atalanta l’ha dovuta affrontare senza i suoi esterni titolari (Gosens ed Hateboer) entrambi infortunati, in una gara dove le corsie esterne del campo hanno avuto un ruolo determinante. L’Atalanta ha perso nettamente (non deve trarre in inganno il risultato), una partita dominata sotto tutti gli aspetti dalla squadra di Pioli.