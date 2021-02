Atalanta-Napoli, match analysis. Gasp ha battuto Gattuso col «gioco delle coppie», e sfruttando il centro più delle fasce

In attacco, il tecnico di Grugliasco ha schierato la coppia colombiana Zapata, Muriel, con Pessina che preso posto sulla trequarti. Nessuna variazione nel modulo di partenza, ovvero il solito e collaudato 3-4-1-2. Gattuso invece, ha schierato il Napoli con un 4-3-3, sorprendendo un po’ tutti gli addetti ai lavori, che in settimana avevano pronosticato come modulo di partenza il 3-5-2 o il 3-4-3. Tra i ballottaggi, Osimhen ha vinto quello con Petagna ed è stato schierato al centro dell’attacco, mentre Zielinski ha trovato spazio come terzo di sinistra nella mediana del Napoli, mentre Elmas è stato preferito a Demme. Di Lorenzo (destra) ed Hysaj (sinistra), hanno formato la coppia di terzini della linea di difesa a 4 dei partenopei. I primi minuti di gara, hanno da subito mostrato due squadre con idee diverse di pressione sulla costruzione bassa avversaria. Più alta (ma non altissima) quella dell’Atalanta, che ha cominciato a pressare i bianco azzurri sulla trequarti e che ha formato le solite coppie a tutto campo.