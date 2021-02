Atalanta-Napoli, preview tattica. Gattuso stavolta non potrà aspettare. Per Gasp decisiva la pressione (come ha fatto Juric)

Classe 1970, appassionato di sport in generale, di calcio in particolare. Affascinato da sempre dalle statistiche legate allo sport. Allenatore di basket FIP e…

Q uarto incrocio stagionale tra Atalanta e Napoli. Questa volta la sfida tra nerazzurri e partenopei, sarà valida per la 23ª giornata di campionato. Nelle precedenti sfide una vittoria a testa e un pareggio, con 5 reti segnate dai biancazzurri e 4 per l’Atalanta. Per la squadra di Gasperini l’unica assenza certa sarà quella dell’Olandese Hateboer, ancora alle prese con il problema al metatarso. Ma anche Maehle è in forte dubbio. Il Napoli recupera uomini importanti in vista di questo snodo di campionato. Saranno infatti disponibili Koulibaly e Goulham, e con ogni probabilità anche Politano e Demme. Continueranno ad essere invece indisponibili oltre al portiere Ospina, almeno altri cinque giocatori: Hysaj, Mertens, Petagna, Lozano e Manolas. La presenza del forte difensore senegalese, ridà solidità al reparto difensivo, che nelle ultime uscite era stato privato della sua coppia di titolari.