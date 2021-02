Atalanta-Napoli, preview tattica. Le due opzioni per Gattuso e i dati di Gasp: troppo possesso non aiuta la squadra

D opo aver eliminato Cagliari e Lazio, e dopo aver pareggiato il primo dei due confronti contro il Napoli di Gattuso, l’Atalanta di Gasperini si appresta a giocare gli ultimi novanta minuti (si spera ) che separano i nerazzurri dalla tanto agognata finale di Coppa Italia. Entrambi i tecnici hanno diversi problemi di formazione. Gasperini dovrà fare sicuramente a meno dello squalificato Romero, dell’infortunat Hateboer e con ogni probabilità di Sutalo. Sarà invece probabilmente disponibile il belga Maehle, convocato ma la cui presenza in campo sarà in bilico fino all’ultimo minuto. Per il tecnico di Grugliasco scelte quasi obbligate in difesa e sugli esterni. L’unico ballottaggio potrebbe essere quello tra Caldara e Palomino, viste le ultime prove opache dell’argentino. Per Gattuso diversi problemi in più zone del campo. Due assenze molto importanti si segnalano nel pacchetto arretrato. Saranno infatti indisponibili sia Koulibaly che Manolas. Oltre a loro, saranno fuori dalla gara i lungodegenti Ghoulam e Mertens. Da testare invece le condizioni di Fabian Ruiz, tornato a disposizione dopo un periodo di stop forzato, causato dalla positività al Covid. Per i partenopei, sono due gli undici di partenza indicati dagli addetti ai lavori come i più probabili. Il primo, vede la squadra di Gattuso schierata con il 3-4-3, che potete vedere rappresentato nell’immagine sotto.