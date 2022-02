Atalanta-Olympiacos, match analysis. Prestazione dai due volti, ma tutti i dati lo confermano: nerazzurri superiori e favoriti

L’Olympiacos del tecnico portoghese Martins, si è schierato con il 3-4-3, lasciando in partenza il bomber El Arabi in panchina e l’ex Roma e Napoli, Manolas, a comandare la difesa. Gasperini gli ha risposto con il 3-4-2-1, che ha visto qualche rotazione nell’undici di partenza anche in vista del delicato impegno di campionato di domenica contro la Fiorentina. Pessina ha preso il posto di Freuler come centrale di sinistra del centrocampo. Pasalic e Malinovskyi si sono spartiti la trequarti, mentre Muriel ha agito da riferimento centrale.