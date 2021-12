Atalanta, problemi sugli esterni e quei (tanti) cross senza un ariete: studiando i dati, alle origini del pareggio di Genova

In buona sostanza, l’Atalanta ha pagato in questa coda della prima parte di stagione, il notevole sforzo esercitato tra la metà di ottobre ed i primi di dicembre, per sopperire alla partenza stentata causata dai diversi infortuni avuti. Un consumo di energie che si è fatto sentire ed ha condizionato alcune gare importanti, prima su tutte proprio la sfida di Champions con il Villarreal.