Atalanta, punto sulle 9 «statistiche chiave». Tutti i dati confermano: squadra da prime 4 (e sempre più equilibrata)

T orna l’analisi di Corner sulle principali statistiche delle sette squadre più forti della Serie A. Un’analisi per capire l’andamento, partita dopo partita, di Inter, Milan, Juventus, Atalanta, Roma, Napoli e Lazio, cioè quelle squadre che si divideranno i posti nelle coppe europee. Come funziona? Seguiamo l’andamento delle statistiche in media per ogni gara giocata, per capire chi migliora e chi peggiora, ma soprattutto come procede il cammino dell’Atalanta in questo campionato.