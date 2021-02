L’ Atalanta di Gasperini esce battuta per 1-0 nei primi 90 minuti della doppia sfida con il Real Madrid. I nerazzurri meritano però un applauso infinito. Non per retorica, ma per la stoicità con cui l’Atalanta ha saputo resistere in 10 contro 11 per 72 lunghissimi minuti. Il tutto per un palese errore arbitrale, e ci fermiamo qui, perché un’ingiustizia così grossa non merita nemmeno un commento ulteriore rispetto ai tantissimi già fatti nell’immediato post partita.