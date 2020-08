Atalanta, recuperi e passaggi: come si è comportata la difesa? Cerca i dati nell’infografica interattiva

R ecuperi, falli e passaggi riusciti. Soprattutto il primo è un fondamentale imprescindibile per la difesa dell’Atalanta che, come tutti sanno, predilige un gioco molto aggressivo e quindi rischioso. Con questa filosofia, l’arte del recupero palla - spesso uno contro uno - è vitale per stroncare sul nascere le azioni offensive degli avversari e ripartire a tutta velocità con la fase di impostazione. Qui si inserisce l’altro fondamentale, quello dei passaggi riusciti. L’Atalanta non è il Barcellona, niente tiki taka, ma i difensori non disdegnano il palleggio a supporto del centrocampo, spesso culminato con una spinta verso l’attacco.