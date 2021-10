Atalanta, rendimenti e classifiche aggiornate. La novità: le curve per «vedere» come cambia la squadra

L’ Atalanta torna alla vittoria, grazie a un grande Josip Ilicic. Per la prima volta in stagione i nerazzurri segnano più di due gol e i meriti sono in larga parte dello sloveno: “Con lui in queste condizioni siamo più forti”, ha detto Gasperini a fine gara. Come dargli torto. I numeri confermano le sensazioni dell’allenatore nerazzurro, come vedremo. La squadra è stata brillante, precisa, determinata. E ha creato tanto in zona offensiva. Merito del lavoro fatto dallo sloveno, merito anche di una difesa in crescita, grazie al netto miglioramento di Demiral. E poi Koopmeiners, tra i migliori all’esordio dal primo minuto: un giocatore di cui l’Atalanta aveva bisogno.