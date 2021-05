Atalanta, reparto per reparto e giocatore per giocatore: analisi del rendimento e confronto statistico

L a stagione dell’Atalanta si è conclusa. Una stagione esaltante, l’ennesima, la terza consecutiva chiusa con una splendida e storica qualificazione alla Champions League. Per noi di Corner, la fine di un’altra annata significa soltanto una cosa: è tempo di analisi e bilanci. Qualche giorno fa abbiamo visto come si posizionavano i nerazzurri rispetto agli altri club della Serie A in alcune statistiche fondamentali, ora è il momento di far passare la squadra di Gasperini ai raggi X, reparto per reparto, per capire in quali chi ha fatto meglio e chi peggio nei vari aspetti del gioco: dai duelli e i passaggi ai gol e gli assist. C’è un po’ di tutto. Iniziamo chiaramente dai portieri.