Atalanta-Roma, la match analysis. La vittoria nella ripresa? Era «cominciata» nel primo tempo. Ecco perché, e i dati

V incendo contro la Roma di Fonseca, l’Atalanta poteva soddisfare una doppia condizione: avanzare di tre punti in classifica riducendo il gap con le avversarie dirette per i posti che contano e accorciare su una diretta avversaria, erodendo parte del distacco. L’Atalanta ha assolto a pieno il suo compito, vincendo, anzi stravincendo. L’altro tema di giornata era legato all’assenza di Gomez, nemmeno portato in panchina, e di come i nerazzurri avrebbero metabolizzato la sua importante mancanza in zona di rifinitura. Per quasi tutto il primo tempo il gioco dell’Atalanta ha avuto qualche problema, dovuto anche alla costante pressione degli uomini di Fonseca, ma poi è cominciato a crescere di qualità. Malinovskyi prima, e gli innesti di Ilicic e Muriel poi, hanno dato le giuste geometrie e velocità allo sviluppo dei nerazzurri, che è diventando irresistibile anche per una formazione di rango come la Roma.