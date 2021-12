Atalanta-Roma, match analysis: la difesa di Mou, la frenesia nerazzurra . Ma il ko nasce dalla mancanza di equilibrio

Per Mourinho 3-5-1-1. Il tecnico portoghese ha dovuto rinunciare allo squalificato Afena, oltre agli infortunati El Shaarawy, Lorenzo Pellegrini ed il lungo degente, ed ex, Spinazzola. Oltre a Leonardo, tre gli ex nerazzurri tra i capitolini. Ibanez e Mancini hanno giocato nella linea di difesa a fianco del recuperato Smalling, mentre Cristante ha giocato al centro della linea a cinque di centrocampo. In avanti alle spalle di Zaniolo, Mourinho ha impiegato dall’inizio il centravanti Abraham, accostato in estate anche all’Atalanta. Come accennato sopra, l’Atalanta ha avuto la “consueta” partenza imprudente. Gli uomini di Gasperini hanno deciso di giocare la “carta” della pressione altissima da subito, ed hanno (ci verrebbe da dire come al solito) pagato dazio.