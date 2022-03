Atalanta-Samp, match analysis. Ritmi alti, precisione, la corsa di Hateboer: così si sopperisce all’assenza di Zapata

Classe 1970, appassionato di sport in generale, di calcio in particolare. Affascinato da sempre dalle statistiche legate allo sport. Allenatore di basket FIP e…

L’ Atalanta di Gasperini non poteva permettersi altri passi falsi. Dopo aver dissipato tra la fine di dicembre e la fine di febbraio un cospicuo vantaggio in punti, i nerazzurri dovevano assolutamente invertire la rotta, e per farlo erano chiamati a battere la Sampdoria di Giampaolo, una squadra che durante la stagione ha vissuto molti alti e bassi e che prima della sfida contro la squadra bergamasca occupava la 15ª posizione in classifica. La squadra guidata da Gasperini in tribuna e da Gritti sul campo ha dominato la gara dal primo all’ultimo minuto di partita, e ha inflitto una sconfitta pesante ai blucerchiati, mostrando una brillante condizione fisica di tutti i suoi elementi. Oltre a questo, ci sono stati i primi segnali convincenti di una squadra che pare (il condizionale è d’obbligo) aver assorbito l’assenza di Duvan.